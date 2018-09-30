كريستيانو وميسي يدفعان الفيفا إلى قرار جديد

أكدت العديد من التقارير الصحفية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة يدفعان الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى قرار جديد.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أبلغ المحامي الخاص بالفيفا، بحث إمكانية جعل حضور حفل “الأفضل” إلزاميًا لكل المرشحين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يعني صياغة عقود لإلزام الأندية واللاعبين بحضور الاحتفال في السنوات القادمة.

وغاب ميسي ورونالدو عن حفل “الأفضل” في الأسبوع الماضي، والذي تُوج فيه اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش بالجائزة، متفوقًا على رونالدو ومحمد صلاح نجم ليفربول.

وكان ميسي وكريستيانو سيطرا على جوائز أفضل لاعب في العالم في السنوات العشر الماضية، حيث حصل كل لاعب على الجائزة 5 مرات.

ويرى إنفانتينو أن عدم حضور النجمين للاحتفال الأخير، كان بمثابة قلة احترام، للاتحاد وللاعب لوكا مودريتش.