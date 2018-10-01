المويزري: عندما ينتشر الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة.. فاعلموا أن هذه السياسة العامة للحكومة

قال النائب شعيب المويزري إن ستجواب رئيس الحكومة واجب شرعي ووطني فعندما تحرم السلطة المواطنين من حقوقهم أو تعطلها وعندما يتعرض المواطنين للظلم في مختلف الأجهزة الحكومية فاعلموا أن هذه السياسة العامة للحكومة.

وأضاف المويزري عبر حسابه الشخصي على تويتر:”وعندما ينتشر الفساد الإداري والمالي في المالية والتربية والصحة والخارجية والإعلام والبلدية والنفط والأشغال والشئون والأوقاف والداخلية والدفاع والإسكان والعدل ووزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية فاعلموا أن هذه السياسة العامة للحكومة.