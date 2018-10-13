حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 14 أكتوبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد 14 أكتوبر 2018
حالة الطقس
نهارًا:
رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
رطب خاصة على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 36°
الحرارة الصغرى: 24°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
أضف تعليق