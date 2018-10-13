حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 14 أكتوبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد 14 أكتوبر 2018

حالة الطقس

نهارًا:

رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:

رطب خاصة على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 36°

الحرارة الصغرى: 24°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.