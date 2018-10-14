فتح الحدود بين الأردن وسوريا غداً الاثنين

أعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، عن فتح معبر جابر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا يوم غد الاثنين.

وأشارت غنيمات إلى أن اللجان الفنية الأردنية السورية اتفقت على الإجراءات النهائية اللازمة لإعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد في مركز حدود جابر، لافتة إلى أن الاجتماعات أفضت إلى الاتفاق على فتح المعبر اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق الخامس عشر من تشرين الأول.

وأكدت غنيمات أن معبر جابر نصيب الحدودي بين البلدين الشقيقين يعد شريانا حيويا لحركة التجارة بين الأردن وسوريا وعبرهما إلى العديد من الدول.

يشار إلى أن معبر نصيب – جابر، يقع بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، وهو أكثر المعابر ازدحاما على الحدود السورية، إذ وصل عدد الشاحنات، التي تمر من المعبر قبل اندلاع الثورة السورية في 2011 إلى 7 آلاف شاحنة يوميا.