“صندوق التنمية” الكويتي يمول مشروع تهيئة الطرق الريفية في 22 محافظة تونسية

بدأ وفد من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الثلاثاء زيارة إلى تونس يبحث خلالها تمويل مشروع تهيئة 912 كيلومترا من الطرق الريفية في 22 محافظة تونسية.

وقال سفير الكويت لدى تونس علي الظفيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن وفد (صندوق التنمية) سيجري خلال الزيارة لقاءات مع مسؤولين بوزارات التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية التونسية.

وأضاف أن الوفد سيطلع خلال هذه الزيارة على شرح مفصل للمشروع ويجري مقابلة مع مكتب الدراسات الذي قام بإنجاز الدراسة الأولية له فضلا عن القيام بزيارات ميدانية إلى محافظات شمال تونس وعقد اجتماعات مع المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

وأوضح أن المحادثات بين وفد الصندوق الكويتي للتنمية والمسؤولين بتونس ستفضي إلى الاتفاق على مسودة اتفاقية تمويل المشروع والتوقيع عليها بالأحرف الأولى.