“سعد لمجرد” يحاول الانتحار داخل سجنه.. ومحاميه: يعاني من اكتئاب حاد

قال محامي الفنان المغربي سعد لمجرد إن موكله حاول الانتحار داخل السجن الذي تم إيداعه به في العاصمة الفرنسية باريس، على خلفية اتهامه بجريمة اغتصاب جديدة.

وأوضح المحامي “جان فديدا” أن لمجرد يعاني اكتئابا حادا، مطالباً المدعي العام الفرنسي بنقل موكله إلى إحدى المصحات النفسية بشكل عاجل لتلقي العلاج اللازم، مشيراً وفقاً لصحيفة “الخبر” الجزائرية إلى وجود تقارير طبية رسمية تثبت معاناته الاكتئاب.

وذكر موقع “ميديا بارت” الفرنسي عن أحد أصدقاء سعد لمجرد أنه بات يفكر بشكل جدي في الانتحار، خاصة بعد تزايد التهم الموجهة إليه بالاغتصاب، والتي وصلت إلى 3 تهم، ولم يتم البت فيها بعد.