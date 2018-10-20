سي إن إن: خاشقجي قتل “خنقا”

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، السبت، أن الصحفي جمال خاشقجي قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول إثر تعرضه للخنق.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها عن مصدر قالت إن لديه صلات وثيقة بالديوان الملكي السعودي.

وقال المصدر (لم تكشف عن هويته): “حدد السعوديون (لم تذكر هوياتهم) أن مقتل خاشقجي نتيجة الخنق أو الاختناق”.

جاء ذلك بعد إعلان الحكومة السعودية أن “خاشقجي” مات داخل قنصليتها في إسطنبول إثر “شجار وتشابك بالأيدي”، دون تحديد كيفية مقتله أو مكان جثته.

وكانت صحف غربية وتركية تحدثت عن مقتل “خاشقجي” بعد ساعتين من وصوله قنصلية بلاده في إسطنبول، وأنه تم تقطيع جسده بمنشار، على طريقة فيلم “الخيال الرخيص” الأمريكي الشهير.

وفجرا، أقرت الرياض بمقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين، وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

ولم توضح مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر / تشرين الأول الجاري لإنهاء أوراق خاصة به.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.