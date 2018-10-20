ليفانتي يُعمق جراح ريال مدريد

سقط ريال مدريد في فخ الهزيمة بهدفين لهدف خلال مواجهة ليفانتي، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا.

وسجل لليفانتي موراليس في الدقيقة 7، ومارتي في الدقيقة 13، بينما سجل هدف ريال مدريد الوحيد مارسيلو في الدقيقة 72.

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد ريال مدريد عند 14 نقطة في المركز الخامس، ورفع ليفانتي رصيده للنقطة 13 في المركز السابع.

مع بداية المباراة، فاجأ خوسيه لويس موراليس ريال مدريد بهدف مُبكر في الدقيقة 7، مستغلا خطأ فادح من رافائيل فاران مدافع الملكي.

وجاء الرد من ريال مدريد بانطلاقة عبر أسينسيو على الجبهة اليسرى، تحصل من خلالها على خطأ من حدود منطقة الجزاء، نفذها إيسكو ولكن لم تُكلل المحاولة بالنجاح حيث خرجت الكرة للركنية.

واستمرت الأخطاء الساذجة من فاران، حيث تسبب في خطأ على لاعب ليفانتي ولجأ الحكم لتقنية الفيديو “VAR” ليحتسب ركلة جزاء للضيوف، ليضاعفوا النتيجة عبر روجر مارتي سالفادور في الدقيقة 13.

ونجح ريال مدريد في تسجيل هدف التعادل برأسية من قبل أسينسيو، في الدقيقة 17، بعد ركنية نفذها إيسكو، ولكن حكم المباراة قرر إلغاء الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وتألق الحارس تيبو كورتوا في التصدي لهجمة خطرة لليفانتي في الدقيقة 20، وتصدى للكرة من بين أقدام اللاعب موراليس.

وهدد لوكاس فاسكيز في الدقيقة 21 مرمى ليفانتي بتسديدة قوية تصدى لها الحارس أويير، واستمرت محاولات الميرنجي عبر مارسيلو وفاسكيز وأسينسيو دون أي جدوى.

وشهدت الدقيقة 34 أخطر فرصة لريال مدريد، حيث تصدت العارضة لرأسية من مريانو دياز، لتعود لكاسيمرو الذي سدد أيضًا بالرأس تألق الحارس أويير في التصدي لها.

وأهدر لوكاس فاسيكز في الدقيقة 42، فرصة تسجيل الهدف الأول بغرابة، حيث كان منفردا بالمرمى وسدد الكرة في مكان تمركز الحارس أويير.

وسجل أليكسندر ميسا الهدف الثالث لليفانتي في الدقيقة 43، ولكن الحكم قرر عدم احتسابه بداعي التسلل.

ومع بداية الشوط الثاني قرر لوبيتيجي الدفع بجاريث بيل على حساب أودريوزولا، من أجل تنشيط الجبهة الهجومية. وفي الدقيقة 60، أشرك الثنائي بنزيما وسيبايوس، بدلا من إيسكو وأسينسيو.

وفي أول لمسة له، سدد كريم بنزيما الكرة في الدقيقة 61، تصدى لها بسهولة أويير حارس مرمى ليفانتي.

وحصل الميرنجي على ركلة حرة في الدقيقة 64، نفذها جاريث بيل، ولكن كالعادة تصدى أويير لها وأخرجها للركنية.

وسجل البرازيلي مارسيلو في الدقيقة 72، الهدف الأول للميرنجي، بعد تمريرة سحرية من كريم بنزيما.

وحرم القائم الأيسر كريم بنزيما من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75 من المباراة، وسدد مودريتش كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 77.

وقام باكو لوبيز المدير الفني لليفانتي بإجراء 3 تغييرات بإشراك دوكوريه، رودريجيز، وبواتنج، بدلا من روتشينا، بوستيجو، ومارتي.

وواصل أويير مسلسل التألق بالتصدي لتسديدة قوية من ماريانو دياز في الدقيقة 87 من المباراة، ويحافظ على تقدم ليفانتي.

ورفض الحكم للمرة الثانية احتساب هدفا لريال مدريد، سجله ماريانو دياز في الدقيقة 88، بداعي التسلل.

واستمر مسلسل النتائج السيئة يلاحق ريال مدريد، والذي فشل في تحقيق أي انتصار في آخر 4 جولات في الليجا، والذي ينتظره مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة الأسبوع المقبل.