الجبير: خادم الحرمين مصمم على محاسبة قتلة #خاشقجي

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم (الأحد)، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مصمم على محاسبة قتلة المواطن جمال خاشقجي.

وقال الجبير في تصريح لشبكة «فوكس نيوز»، إن مقتل خاشقجي كان «خطأ جسيما»، مشيراً إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «لم يكن على علم به».

وأضاف: «تضارب التقارير عن خروج خاشقجي من القنصلية دفعنا للتحقيق، ونعكف على العثور على الجثة وتحديد ما حدث»، متابعاً بالقول: «سنواصل تقديم المعلومات عن وفاة خاشقجي بمجرد توافرها».

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن العلاقات بين واشنطن والرياض «تاريخية واستراتيجية، وستتجاوز قضية خاشقجي».