وفاة رجل الأعمال السعودي عبدالله الراجحي

توفي،‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬السعودي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الراجحي،‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬93‭ ‬عامًا،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬صلاة‭ ‬الميت‭ ‬على‭ ‬الفقيد‭ ‬في‭ ‬جامع‭ ‬الراجحي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية،‭ ‬الرياض،‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭.‬

والشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬الراجحي‭ ‬قامة‭ ‬شامخة‭ ‬في‭ ‬البذل‭ ‬والإحسان،‭ ‬امتدت‭ ‬أيادي‭ ‬عطائه‭ ‬إلى‭ ‬بقاع‭ ‬العالم‭ ‬المختلفة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المساجد‭ ‬والمجمعات‭ ‬التابعة‭ ‬لمؤسسته‭ ‬الخيرية

ويستفيد‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الإحسان‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وتتنوع‭ ‬صور‭ ‬ذلك‭ ‬العطاء‭ ‬بين‭ ‬الدعم‭ ‬العيني،‭ ‬والتعليم،‭ ‬وسقيا‭ ‬الماء،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬البر‭.‬

واهتم‭ ‬الشيخ‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬بتعليم‭ ‬القرآن‭ ‬خصوصاً‭ ‬وقد‭ ‬أنشأ‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذلك‭ ‬المجمعات‭ ‬القرآنية‭ ‬و‭ ‬دعمها‭ ‬بإيجاد‭ ‬أفضل‭ ‬الكوادر‭ ‬التعليمية‭ ‬والأنظمة‭ ‬الإدارية،‭ ‬وأوقف‭ ‬لها‭ ‬الأوقاف‭ ‬لتغطية‭ ‬مصاريفها‭ ‬الشهرية‭ ‬والسنوية‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬وصية‭ ‬الشيخ‭ ‬–‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬–‭ ‬ما‭ ‬نصه‭: ‬“إني‭ ‬قد‭ ‬أشركتُ‭ ‬في‭ ‬ثواب‭ ‬هذا‭ ‬الوقف،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬ومن‭ ‬يسهم‭ ‬حالاً‭ ‬أو‭ ‬مستقبلاً،‭ ‬بجهدٍ‭ ‬أو‭ ‬رأيٍ‭ ‬أو‭ ‬مشورةٍ‭ ‬أو‭ ‬نصحٍ‭ ‬أو‭ ‬تيسير‭ ‬أمر‭ ‬من‭ ‬أموره‭ ‬أو‭ ‬دعوة‭ ‬صالحة”‭.‬