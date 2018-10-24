نجم #السعودية ينطلق باكتشاف المواهب الغنائية في المملكة

أطلقت قناة (SBC) باقة برامجيّة جديدة ضخمة من ضمنها برنامج المسابقات الفني الغنائي الأول من نوعه في المملكة “نجم السعودية” للمواهب الشابّة، المتخصص بإكتشاف المواهب الغنائيّة السعوديّة، وصقل قدراتها. علماً أنه سيُعرَض عبر تلفزيون الـ SBC وسيُوفّر فرصاً جديدة للمُغنيّين غير المُحترفين (بداية من عمر 15 عاماً فيما أعلى)؛ ليُصبحوا نجوماً للفن والغناء. فيما سيقدّمه الثلاثيّ المُميّز المؤلّف والمُنتج الموسيقي ممدوح سيف، و الفنّان عبادي الجوهر الملقب بأخطبوط العزد، والفنانة وعد.

ولقد اختارته مجموعة يونيفرسال ميوزك لتمنح من خلاله فرصة إستثنائيّة لأفضل صوت في المملكة من خلال توقيع عقد إنتاج مع الشركة لإطلاق النجم الجديد في سماء الفنّ العربيّ.