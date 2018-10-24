الحجرف: نأمل بعقد شراكات بين هيئة الاستثمار الكويتي وPIF

قال وزير المالية الكويتي، نايف الحجرف، إن نجاح منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 هو نجاح للكويت، من هنا أتى حرص الكويت على المشاركة بحضور وفد كبير من القادة الكويتيين.

وعبر الحجرف في حديث لـ”العربية” عن سعادته بإعلان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أمس، عن أن هذا المنتدى سيصبح منتدى مؤسسيا، بمجلس إدارة وإدارة تنفيذية وبرنامج لضمان استمرارية هذا المؤتمر.

وفيما نوه الحجرف بأن فريق الهيئة العامة للاستثمار قد أجرى اجتماعات مكثفة على هامش المؤتمر منذ أمس، أكد أن لا مانع لوجود مشاريع مشتركة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وعن التطورات في ملف إقرار الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، شدد الحجرف على أن هذا الاتفاق “هو اتفاق خليجي ونحن ملتزمون به، ونسعى لإكمال كافة الخطوات الدستورية تمهيدا لإقراره في البرلمان الكويتي”.