سيمنز الأمانية تجمّد صفقة سعودية بقيمة 20 مليار دولار بسبب #خاشقجي

أعلنت شركة “سيمنز” الألمانية تجميدها صفقة لتوليد الطاقة بقيمة 20 مليار دولار مع السعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكان من المقرر أن يحضر الرئيس التنفيذي لمجموعة الهندسة الألمانية “سيمنز” جو كيسر إلى السعودية لتوقيع العقد وحضور فعاليات منتدى مستقبل الاستثمار الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي بدأ أمس الثلاثاء ويستمر حتى الخميس في العاصمة الرياض.

ولكن سيمنز قررت ألا ترسل رئيسها وتنضم لمجموعة الشركات التي قاطعت المنتدى على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة المملكة العربية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال كيسر تعقيبا على عدم حضوره المؤتمر في حسابه في لينكدإن وتويتر “سيمنز شريك ملتزم وجدير بالثقة للمملكة ورؤيتها 2030.. لكن حاليًا يجب اكتشاف الحقيقة وتطبيق العدالة (بخصوص خاشقجي)”.

وأضاف “بمرور الوقت ستتضح كيفية تطور الأمور.. وآمل أن يكون هناك وضوح وشفافية وعدالة عاجلا وليس آجلا”.

وأوضحت وكالة بلومبيرغ أن من المتوقع أن يمضي المشروع قدما في وقت لاحق.

وأمس الثلاثاء، وقعت السعودية اتفاقات بقيمة 50 مليار دولار خلال المنتدى الذي قاطعه سياسيون غربيون ورؤساء شركات عالمية على خلفية مقتل خاشقجي.

وقوبلت الرواية الرسمية السعودية بشأن مقتل الصحفي بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، مما جعل الكثير من الشركات تفضل الانسحاب من المؤتمر كان آخرها عملاق التكنولوجيا الألماني سيمنز.