ارتفاع حصيلة الهجوم على معبد يهودي في بتسبرغ إلى 10 قتلى

أفادت أسوشييتد برس نقلا عن مصادر أمريكية أن 10 قتلى على الأقل سقطو بالهجوم على كنيس بتسبرغ.

وتمكنت السلطات في بيتسبيرغ من تحديد هوية مطلق النار في الكنيس اليهودي باسم روبرت باورز.

وقال المسؤول إن باورز في الأربعينات من عمره. واشترط المسؤول عدم الكشف عن هويته، لأن التحقيقات لا تزال جارية.

وقالت السلطات إن المسلح فتح النار خلال حفل تسمية طفل صباح السبت في كنيس شجرة الحياة في حي سكويريل هيل في مدينة بيتسبيرغ.

وقال مسؤولو المدينة إن ستة أشخاص بينهم أربعة من ضباط الشرطة أصيبوا بجروح، فيما لقي العديد من الأفراد مصرعهم أيضا.

ويبعد الكنيس نحو 10 دقائق من وسط مدينة بيتسبيرغ، مركز نشاط المجتمع اليهودي هناك.

وذكر مسؤولو المدينة أن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث كجريمة كراهية اتحادية.

وقال ويندل هيسريتش، مدير السلامة العامة في بيتسبيرغ، إن المتواجدين في مسرح الجريمة أصابهم فزع شديد، مؤكدا أنه واحد من أسوأ الأحداث التي شهدها، بما في ذلك بعض حوادث الطيران.

وأضاف أنه لا يوجد تهديد حقيقي الآن بعد إلقاء القبض على مطلق النار.

وكان مراسل “العربية” قد أفاد أن 7 قتلى سقطوا بإطلاق نار في معبد يهودي في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية، السبت.

وأظهرت محطات تلفزيونية محلية أميركية، أن الشرطة في مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، طوقت معبداً يهودياً السبت، بعد بلاغات عن وجود مسلح يطلق النار قرب المبنى في حي سكويريل هيل بشرق المدينة، لكن “سي سي إن” ذكرت نقلاً عن مصادر أن المسلح استسلم.