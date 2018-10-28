السعودية.. التحذير من استخدام “زيتون مصري” بسبب بقايا المبيدات

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك منتج “زيتون كالاماتا” للعلامة التجارية “جفان” المنتج في مصر؛ لاحتوائه على مبيد بروفينوفوس (PROFENOFOS) بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات المعتمدة.

وأوضحت الهيئة، أن المنتج الذي تزن عبوته 15 كيلوجرامًا يحمل رقم الباركود (6224502154120)، وتاريخ إنتاجه 1/4/2018م، وتاريخ انتهائه 1/4/2019م.

وأوصت الهيئة المستهلكين، بتجنب المنتج والتخلّص مما لديهم منه فورًا حفاظًا على صحتهم، مشيرةً إلى أنها تواصل جهودها لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلوّ الأسواق من هذا المنتج.