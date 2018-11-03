القيمة السوقية لـ Apple تهبط دون التريليون دولار بعد توقعات حذرة للمبيعات في الربع الأخير 2018

تراجع سهم Apple بأكثر من 7%، بعد أن قالت الشركة إن المبيعات في الربع الأخير من هذا العام قد تأتي دون توقعات وول ستريت.

وألقى رئيسها التنفيذي تيم كوك باللوم في ذلك على ضعف في الأسواق الناشئة وتكاليف مرتبطة بسعر الصرف وحالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الشركة المصنعة لهواتف آيفون يمكنها أن تجاري الطلب على منتجات جديدة.

وخسرت Apple أكثر 67 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال جلسة يوم الجمعة لتهبط دون مستويات التريليون دولار.

وتوقعت Apple إيرادات تتراوح بين 89 مليار و93 مليار دولار في الربع الأول من سنتها المالية الذي ينتهي في ديسمبر/كانون الأول، في حين يشير متوسط توقعات وول ستريت إلى إيرادات قدرها 93 مليار دولار، حسب بيانات من ريفينيتيف.

وفي الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول، حققت Apple إيرادات بلغت 62.9 مليار دولار مع ربح للسهم قدره 2.91 دولار، وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة 61.5 مليار ودولار و2.79 دولار على الترتيب.

وفي مقابلة مع رويترز، قال كوك إن بعض التوقعات يفسرها إطلاق Apple لأحدث نماذج من هواتف آيفون في الربع الرابع من سنتها المالية.

وقال أيضا إن أسعار الصرف الأجنبي سيكون لها تأثير سلبي بقيمة ملياري دولار على توقعات مبيعات Apple.

وأضاف كوك أن Apple غير متأكدة من أنها ستتمكن من تصنيع عدد كاف من النماذج الجديدة من هواتف آيفون وأجهزة آيباد وماك التي أطلقتها في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال دون أن يذكر اسماء إن Apple “ترى بعض الضعف في الاقتصاد الكلي في بعض الأسواق الناشئة”.

لكن كوك أكد أن Apple راضية عن أدائها في الصين حيث نمت الإيرادات 16% إلى 11.4 مليار دولار في رابع فصل على التوالي لنمو في خانة العشرات في المنطقة.

وِعند الإغلاق في بورصة وول ستريت يوم أمس، كانت أسهم أبل مرتفعة أكثر من 25% عن مستواها في بداية العام مدعومة بمشتريات من وارن بافيت وبرنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 100 مليار دولار.

ووفقا لبيانات من فاكتست، باعت Apple حوالي 46.9 مليون من هواتف آيفون في الربع الرابع من سنتها المالية وهو أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 47.5 مليون هاتف.

لكن متوسط سعر بيع هواتف آيفون كان 793 دولارا وهو ما يزيد بفارق كبير عن تقديرات المحللين البالغة 750.78 دولار.

وللسنة المالية 2018 المنتهية في سبتمبر/أيلول، أعلنت Apple عن إيرادات قدرها 265.6 مليار دولار وربح قدره 11.91 دولار للسهم متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 264 مليار دولار و11.79 دولار للسهم.