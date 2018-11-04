“فيفا” للاتصالات توقع اتفاقا أوليا لشراء كامل رأسمال “كواليتي.نت”

وقعت شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) اتفاقا أوليا مع شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسكية وبنك الكويت الوطني لشراء كامل رأسمال شركة (كواليتي.نت) للتجارة العامة والمقاولات.

وقالت (فيفا) في إفصاح لها على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الأحد إن السعر سيتم تقديره عند انتهاء عملية نقل الملكية بشكل كامل إليها “بشرط تحقق شروط محددة تم الاتفاق عليها بين الأطراف في العقد الأولي”.

وأضافت أنه سيتم نقل الملكية إليها بعد توقيع اتفاق بيع وشراء الأسهم النهائي والحصول على موافقة الجهات الرقابية.

يذكر أن شركة (فيفا) بدأت عملها في الكويت في ديسمبر عام 2008 وتقدم خدمات في مجالات الاتصالات والإنترنت أما شركة (كواليتي نت) فأسست عام 1998 وتقدم خدمات في مجال الاتصال المعلوماتية ونقل البيانات ومزود لخدمة الإنترنت في الكويت.