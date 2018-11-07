وزير النقل الإسرائيلي يعرض مشروع قطارات بين تل أبيب ودول الخليج

يشارك وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس في مؤتمر للاتحاد الدولي للنقل البري بسلطنة عمان، وفي هذا الإطار يعرض الأربعاء مشروعا لإنشاء خط سكك حديدية يربط بلاده بدول الخليج. وينطلق الخط من ميناء حيفا مرورا بالأردن ثم الطرق القائمة إلى الخليج. وتأتي هذه الخطوة استكمالا للمساعي الإسرائيلية الرامية إلى استمالة دول الخليج العربي، بعد زيارة بنيامين نتانياهو للسلطنة في الشهر الماضي.

يعرض وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء في سلطنة عمان مشروعا لخط سكك حديدية يربط بلاده بالدول الخليجية والمتوسط، وفق ما أعلن مكتبه الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلقي كاتس كلمة خلال مؤتمر للاتحاد الدولي للنقل البري الذي بدأ أعماله الثلاثاء في عمان، رغم غياب العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وسلطنة عمان.

وأضافت الوزارة في بيان أن زيارة كاتس “تاريخية لأنها تسمح بتوطيد العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج”. ونقل بيان عن الوزير قوله إن “تطبيعا” ممكنا.

المشروع يتيح للسعودية الحصول على منفذ مباشر على المتوسط بالقطار

وسيعرض الوزير خطته “لإرساء السلام الإقليمي” الذي سيسمح، بحسب الإعلام الإسرائيلي، للسعودية مثلا بأن تحصل على منفذ مباشر على المتوسط بالقطار.

وينطلق الخط من ميناء حيفا مرورا بالأردن ثم الطرق القائمة إلى الخليج.

وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات إسرائيلية للاستفادة من الواقع الإقليمي الحالي بدءا بالمفهوم المشترك للتهديد الإيراني ولتخطي عقود من العداء بين الدول العربية والدولة العبرية.

وكان كاتس قد ذكر الشهر الماضي أنه عرض مشروعه على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال لقاءات حكومية. وأعلن أن الحكومة الألمانية تدرس باهتمام مشاركة ألمانية في المشروع.

وتأتي زيارة كاتس بعد أقل من أسبوعين على زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لسلطنة عمان، وهي الأولى منذ أكثر من عقدين. ويؤكد نتانياهو أن الواقع الإقليمي الجديد بدءا بتوسع النفوذ الإيراني يطرح اهتمامات مشتركة مع الدول العربية.

ولطالما سعى نتانياهو إلى إقامة تحالفات مع الدول العربية الأكثر بعدا، معتبرا أن مثل هذه العلاقات يمكن أن تؤدي الى تحقيق السلام مع الفلسطينيين.