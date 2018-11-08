الممثل البريطاني إدريس إلبا يفوز بلقب “الرجل الأكثر جاذبية لعام 2018

في مثل هذا التوقيت من كل عام، تكشف لنا مجلة People الأمريكية، عن الرجل الأكثر جاذبية في العالم. هذا العام، حصل على اللقب الممثل البريطاني البالغ من العمر 46 عامًا، إدريس ألبا.

ويعتبر ألبا الممثل رقم 33 الذي ينال لقب الأكثر جاذبية وإثارة في العالم، منذ بدأت المجلة في إطلاق هذا التصنيف عام 1985. أول من حصل عليه كان الممثل ميل جيبسون، فيما توج الممثل جوني ديب به في عامي 2003 و2009، كما اقتنصه كل من الممثل جورج كلوني في عامي 1997 و2006، والممثل براد بيت في عامي 1995 و2000.

ونشر ألبا عبر حسابه على Instagram، صورته التي تتصدر غلاف المجلة الشهيرة، مؤكدا أنه لم يتوقع الأمر. واستغل الفرصة ليحث جمهوره من الشعب الأمريكي على المشاركة في الانتخابات النصفية، التي يتم بموجبها تجديد جميع المقاعد في مجلس النواب، بالإضافة إلى 35 مقعدًا من مقاعد مجلس الشيوخ، واختيار حكام 36 ولاية من ولايات البلاد ال50.