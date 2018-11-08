عدم الرغبة في شرب الماء مؤشر على مشاكل في جسمك

يؤكد العلماء على ضرورة شرب الماء دائما، حتى إذا كنت لا تشعر بالعطش، وخصوصا الماء النقي، وليس المشروبات مثل العصائر والشاي والمرق وغيرها.

ولكن لماذا لا يرغب البعض منا بشرب الماء؟ يقول العلماء إن ذلك قد يكون أحد الأعراض لاضطرابات تحدث داخل الجسم، لأن جسم الإنسان من الناحية الفيسيولوجية بحاجة دائما للماء، حتى وإن لم يشعر بالعطش، لذلك فإن عدم الرغبة بشرب الماء قد يكون نتيجة عدم قيام الكلى بوظيفتها بصورة كاملة، أو خلل في إرسال واستلام الإشارات في الخلايا العصبية.

يشير العلماء إلى أن جسم الإنسان يصرف يوميا بطرق مختلفة ما مقداره 2.5 لتر من الماء، ومعدل الصرف هذا لا يكون في الأجواء الحارة، بل في ظروف حرارة ورطوبة مريحة. ولكن في درجات الحراراة العالية، وعند القيام بمجهود بدني يفقد الجسم الماء بصورة سريعة، لذلك يحتاج الجسم إلى الماء أكثر من أجل الحفاظ على التوازن المائي، فقلة الماء في الجسم تسبب تكون الحصى في الكلى، وخللا في عملية التمثيل الغذائي، وزيادة الوزن وزيادة كثافة الدم، والصداع، وظهور التجاعيد في الوجه.

إن عدم الشعور بالعطش نهائيا أمر مقلق جدا، ويجب على من يعاني من ذلك مراجعة أخصائي أمراض الكلى، وأخصائي أمراض الجهاز العصبي.