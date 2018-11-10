اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الكويتي لبحث الآثار المترتبة على الأمطار الغزيرة في البلاد

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح إن سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء دعا لاجتماع استثنائي للمجلس اليوم السبت للاطلاع على التقارير المتعلقة بالأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد والآثار المترتبة عليها مؤكدا متابعة المجلس بكل اهتمام لتلك الآثار ومباشرته الاجراءات والتدابير اللازمة التي تقوم بها كافة الجهات الحكومية المعنية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف الصالح في تصريح صحفي أن الاجتماع سيبحث كذلك آلية لدعم المتضررين في حوادث الامطار الأخيرة وسبل تخفيف معاناتهم مؤكدا على محاسبة المقصرين سواء كانوا من المسؤولين في الحكومة أو من الشركات المتعاقد معها.

وبين أن مجلس الوزراء يتابع بشكل مباشر ومستمر الاجراءات الحكومية لمواجهة الحالة الجوية التى تتعرض لها البلاد.