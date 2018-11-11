“المركزي” يرفع الحد الأقصى للاقتراض والتمويل إلى 95 ألف دينار

قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل إن البنك أصدر تعليمات جديدة بشأن الاقتراض، تضمنت زيادة الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الاستهلاكية، ليصبح حداً مستقلاً لا يتجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل حتى 25 ألف دينار (نحو 82 ألف دولار).

ولفت الهاشل إلى أن الحد الأقصى للقروض والتمويل للأغراض الإسكانية بقي عند 70 ألف دينار (نحو 231 ألف دولار)، ليكون بذلك مجموع ما يمكن أن يحصل عليه العميل من قروض وتمويل إسلامي 95 ألف دينار (نحو 313 ألف دولار)، في حال الالتزام بالشروط الأخرى المقررة بالتعليمات.

وذكر أن التعليمات، التي سيبدأ العمل بها الأربعاء المقبل، تضمنت أيضاً ألا تتجاوز نسبة الأقساط الشهرية المترتبة على العميل %40 من صافي الراتب للموظفين، و%30 للمتقاعدين، مع عدم الاعتداد بالدخل الشهري المستمر، والاقتصار على احتساب نسبة القسط إلى صافي الراتب مضافاً إليه دعم العمالة فقط.