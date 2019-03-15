الصندوق الكويتي يمول محطة كهرباء بالسودان بنحو 170 مليون دولار

وقعت وزارة المالية السودانية اليوم الجمعة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية تمويل مشروع محطة كهرباء (الفولة) الرديفة بولاية غرب كردفان بقيمة 25 مليون دينار كويتي (85 مليون دولار).

وقال رئيس وفد الصندوق الكويتي مساعد المدير الاقليمي للدول العربية نصف النصف لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بعد مراسم التوقيع ان “الصندوق وافق على تمويل المشروع بمبلغ إجمالي 50 مليون دينار كويتي (170 مليون دولار)”.

واضاف ان المشروع ينفذ على قرضين قيمة كل منهما 25 مليون دينار (85 مليون دولار) بفترة سداد يصل مداها الى 25 عاما شاملة فترة الامهال المحددة بخمس سنوات.

واوضح النصف ان الكهرباء تمثل المحرك الاساسي للتنمية مؤكدا حرص الصندوق على دعم المشروعات في السودان لتعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت والخرطوم معتبرا ان السودان اول دولة تحظى بتمويل الصندوق الكويتي بعد انشائه.

من جهته اثنى وزير الدولة بالمالية السوداني مصطفى حولي على الدعم الذي ظل يقدمه الصندوق الكويتي للبلاد ومساعداته المالية والفنية لمختلف قطاعات التنمية في البلاد.

ووصف مشروع كهرباء الفولة ب”المهم” معتبرا ان “المشروع استراتيجي لتأثيره الإيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة”.

وعلى صعيد متصل أكد مدير التخطيط والمشروعات بالشركة القابضة للكهرباء علي عبدالرحمن أهمية المشروع في ربط ولايات دارفور بالشبكة القومية متوقعا ان تعمل محطة كهرباء (الفولة) بقدرة إجمالية 200 ميغاواط.

وتبلغ تكلفة تمويل المشروع حوالي 188 مليون دولار منها ما يعادل 170 مليون دولار تمويل الصندوق الكويتي فيما تتحمل حكومة السودان 18 مليون دولار بالمكون المحلي عبارة عن تكلفة الأعمال المدنية للمشروع.