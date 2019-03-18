الكويتيون خامس أكبر مشتر للعقارات بتركيا في فبراير الماضي

اظهرت بيانات احصائية تركية اليوم الاثنين أن الكويتيين جاؤوا في المرتبة الخامسة من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في فبراير الماضي.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين الكويتيين اشتروا 150 عقارا في فبراير الماضي ليحتلوا المرتبة الخامسة بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 628 عقارا في حين جاء الايرانيون ثانيا بشراء 307 عقارات ثم الروس بعدد 236 عقارا والأفعان بعدد 166 عقارا.

وأشارت البيانات إلى أن العدد الاجمالي لمبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال فبراير الماضي بلغ 3321 عقارا مسجلا ارتفاعا بنسبة 1ر92 في المئة مقارنة مع ذات الشهر في 2018. وأضافت ان مدينة اسطنبول كانت اكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في فبراير الماضي اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 1440 عقارا تلتها (أنطاليا) بعدد 672 ثم أنقرة ب 196 ثم (بورصة) ب 192 و(يالاوا) ب 138 عقارا. وفيما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام اشارت البيانات الى انها سجلت انخفاضا خلال فبراير الماضي بنسبة 2ر18 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي اذ تم بيع 78450 عقارا في جميع انحاء تركيا.

ولفتت البيانات الى ان اسطنبول جاءت بالمرتبة الاولى بين المدن التركية الاكثر بيعا للعقارات في فبراير الماضي اذ بلغت مبيعاتها 14462 عقارا تلتها أنقرة بعدد 7690 عقارا ثم (ازمير) بعدد 4403 عقارات فيما حلت مدينة (هكاري) بأسفل القائمة بمبيعاتها البالغة خمسة عقارات.