ماليزيا تدعو الكويت إلى مضاعفة الاستثمارات للمساعدة في تجاوز أزمتها الاقتصادية

دعا رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الكويت إلى مضاعفة استثماراتها لمساعدة بلاده في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها منذ انتقال السلطة إلى الحكومة الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه مهاتير محمد بمكتبه بالعاصمة الإدارية لماليزيا (بوتراجايا) مع سفير الكويت لدى ماليزيا سعد العسعوسي.

وقال العسعوسي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الماليزي أكد خلال اللقاء أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين مستعرضا دور الشركات الكويتية العاملة في السوق الماليزي والشركات الماليزية العاملة في السوق الكويتي.

وأضاف أن مهاتير اعرب أيضا عن الحرص على استمرار التعاون الثنائي في كافة المواقف الدولية والإقليمية بين البلدين في إطار منظمة الأمم المتحدة.

وأشار السفير إلى أن مهاتير أكد اهمية دور الكويت على المستوى الإقليمي والدولي لاسيما دورها المحوري في حل قضايا منطقة الخليج والشرق الأوسط مؤكدا مساندة ماليزيا للأدوار التي تلعبها الكويت.

وأفاد أيضا بأن مهاتير قدم شكره للكويت على جهودها في تقديم المنح الدراسية للطلبة الماليزيين ورحب في الوقت نفسه بإقبال عدد أكبر من الطلبة الكويتيين للدراسة في الجامعات الماليزية التي تتمتع بجودة التعليم.

وتطرق السفير العسعوسي أثناء اللقاء إلى أهمية تبادل الزيارات الثنائية بين البلدين وتلبية الوفود الكويتية للدعوات الماليزية بالإضافة إلى تلبية ماليزيا للدعوات التي تقدمها الكويت مشيرا إلى زيارة قريبة لرئيس مجلس الشيوخ الماليزي إس.أي فيجنيسواران إلى الكويت.

وأكد العسعوسي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين لأكثر من 50 عاما منذ أول زيارة لملك ماليزيا الأسبق سيد هارون بوترا إلى الكويت في عام 1965 وقرار الحكومة الماليزية بافتتاح سفارتها بالكويت عام 1974 لتكون أول دولة في جنوب شرق آسيا تفتتح سفارة لها بالكويت. وتعاني ماليزيا منذ الانتخابات العامة التي جرت في مايو العام الماضي من أزمة اقتصادية خلفتها ديون الحكومة السابقة بالإضافة إلى الشبهات الفساد المالي المرتبطة بصندوق التنمية السيادي (ون.إم.دي.بي) والتي تخضع لتحقيقات محلية ودولية.