لماذا يجب عليك الاهتمام بالتداول على مؤشر ناسداك 100؟

يعد مؤشر NASDAQ-100 (غالبًا ما يشار إليه اختصارًا بـNDX) احد المؤشرات الأكثر أهمية في الولايات المتحدة، والتي يُنظر إليها عادةً على أنها مرجع لأداء أسهم التكنولوجيا. إنها واحدة من أحدث المؤشرات ويديرها مالكها الذي يحمل الاسم نفسه Nasdaq,Inc.

خصائص المؤشر

لا ينبغي الخلط بين NASDAQ-100 وNASDAQ المركب. الأول يتضمن مجموعة مختارة من الشركات، في حين يتم تصنيف الأخير على أساس جميع الشركات المدرجة في بورصة ناسداك.

مؤشر ناسداك 100 فريد من نوعه إلى حد ما، لأنه يستبعد الأسهم المالية (التي وضعت على مؤشر منفصل)، كما أنها تستند إلى قوائم البورصة الواحدة. بالتالي، فإن هناك بعض الشركات المسجلة في الخارج والتي تشكل المؤشر.

معايير الإدراج على مؤشر ناسداك 100، تتطلب أن تكون واحدة من أكبر 100 شركة من حيث القيمة السوقية – مع قيمة المؤشر المحسوبة على هذا الأساس، كذلك النظر في بعض المعدلات لمنع الشركات الكبيرة من التأثير الكبير. لا يقتصر الإدماج بشكل صارم على 100 شركة – في الواقع يضم المؤشر حاليا 103 قوائم تداول.

تتم مراجعة المكونات في نهاية كل عام، وتعديلها وفقًا للقيمة السوقية للشركة في نهاية أكتوبر. لكن إذا كانت الشركة في أعلى 125 شركة من حيث القيمة السوقية، فسيتم الاحتفاظ بها على المؤشر، على أمل العودة إلى أن تكون في قائمة أفضل 100 شركة. أيضًا، إذا انخفضت الشركة عن عتبة الترجيح المدرجة لأكثر من شهرين، يمكن إسقاطها من المؤشر (ما قد يؤثر على السهم). نتيجة لهذه المعايير، تكون التغييرات في المؤشر متكررة نسبيًا.

تأثير المؤشر

كما ذكرنا سابقًا، يتضمن المؤشر الشركات المدرجة في بورصة ناسداك، باستثناء البيانات المالية، ومكوناته تغطي جميع القطاعات الأخرى. ومع ذلك، فإن الترجيح الكبير لأسهم التكنولوجيا في المؤشر يؤدي إلى اعتباره في كثير من الأحيان وكيلًا لتلك الأسهم الأكثر تقلبًا ومضاربة. يمكن توضيح ذلك مع زيادة المؤشر قبل انهيار موقع dot.com، والذي لم يتعاف المؤشر منه حتى الدعم الهائل للمعروض النقدي من قبل البنك المركزي عقب أزمة الإسكان في العام 2009.

تتضمن الأمثلة التوضيحية للمؤشر قوائم من مايكروسوفت وآبل وألفابت (الشركة الأم لجوجل)، إضافة إلى شركات أجنبية مثل فودافون البريطانية وبايدو الصينية وشيري الأيرلندية.

جزء كبير من المكونات يحركها التصدير، ولها عمليات كبيرة في الخارج. على هذا النحو، نادرا ما يتم اعتبار المؤشر وكيلًا للاقتصاد الأمريكي -على الرغم من أن الولايات المتحدة تمثل غالبية الاستهلاك، يمكن أن تؤثر البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة على المؤشر. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يضغط الدولار الأمريكي القوي على أرباح الشركات، ما يؤدي أيضًا إلى انخفاض المؤشر – ومع ذلك، حيث أن العديد من المكونات الرئيسية لديها عمليات ضريبية يتم نقلها إلى الخارج، فإن التأثير لا يتناسب مع مكونات مؤشر داو جونز الصناعي، على سبيل المثال.

يُعد NASDAQ-100 بمثابة وكيل للإقبال على المخاطرة، حيث تعتمد غالبية قيمته السوقية على الأسهم المضاربة (الشركات ذات نسب الأرباح / الأرباح المرتفعة). عادة ما يكون أداء المؤشر ضعيفًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث يعمل عكسًا للملاذ الآمن.

تميل وسائل الإعلام إلى التركيز أكثر على مؤشر ناسداك المركب، تاركًا هذا المؤشر غير معروف نسبيًا؛ فهو أكثر شعبية بين المتداولين التقنيين، واليوميين، بالنظر إلى التقلب العالي نسبيا بالمقارنة مع المؤشرات الأخرى.