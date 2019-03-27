البلاديوم يهبط أكثر من 5% وسط مبيعات لجني الأرباح

هبط البلاديوم أكثر من 5% أثناء التعاملات، بفعل موجة مبيعات لجني الأرباح بعد أن سجل في الأسبوع الماضي أعلى مستوى له على الإطلاق.

وبلغ سعر البلاديوم للبيع الفوري 1459.09 دولار للأونصة، منخفضا 5.28%، بعد أن بلغ عند أدنى مستوى له في الجلسة 1453.76 دولار.

وكان المعدن النفيس قد سجل الأسبوع الماضي مستوى قياسيا مرتفعا عند 1620.52 دولار للأونصة.

والبلاديوم مرتفع أكثر من 17% عن مستواه في بداية العام بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات وزيادة في الطلب على المعدن الذي يستخدم بشكل أساسي في المحولات التحفيزية بأنظمة عوادم السيارات.