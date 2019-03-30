«النصب العقاري»: 795 شكوى بقيمة 41 مليون دينار.. فقط

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، أن إجمالي عدد الشكاوى التي استقبلتها وزارة التجارة والصناعة بخصوص النصب العقاري بلغ 795 شكوى، سجلت بحق 34 شركة عقارية، بقيمة إجمالية 40.8 مليون دينار فقط، علماً بأن أرقاماً سابقة أشارت إلى أكثر من ذلك بكثير. وكشف الروضان عن تنوع الشكاوى ما بين نصب واحتيال وشكاوى خاصة بخلافات تعاقدية بين الشركات والعملاء، مشيراً إلى أن الجهات المسؤولة بالوزارة حاولت في البداية حل المشكلات ودياً بين أطراف الشكوى والعمل على تسويتها، بينما قامت بإحالة ما تعذر حله إلى النيابة للبت فيه. ولفت إلى وجود 5 إجراءات مقترحة ستعمل على الحد من ظاهرة النصب العقاري والقضاء على الشركات المشبوهة وهي: 1 – نشر ثقافة الاستثمار العقاري الشرعي والتوعية بها بين المواطنين لحماية العملاء من النصب. 2 – إصدار قرارات تنظيمية جديدة حول الاستثمار العقاري. 3 – التأكد من وجود رخصة لبناء العقار عن طريق بلدية الكويت. 4 – مراقبة الشركات العقارية المشبوهة والتحقق من أي مشاريع تطرح من قبلها.