مطار أتاتورك يودع آخر رحلاته التجارية ليلة الجمعة / السبت

يشهد مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، ليلة الجمعة – السبت 5 – 6 نيسان / أبريل الجاري، إقلاع آخر طائرة ركاب تجارية، بنداء يطلقه وزير المواصلات التركي جاهد طوران، وتنتهي بذلك أعمال الإنتقال إلى مطار إسطنبول الدولي الجديد.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول، فإن أعمال الانتقال التي تجري على مراحل إلى مطار إسطنبول الدولي منذ أن افتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 29 تشرين الأول / أكتوبر 2018، ستنتهي ليلة 5 نيسان / أبريل الجاري.

وأشارت المعلومات إلى أن الوزير طوران، ومدير عام شركة الخطوط الجوية التركية بلال أكشين سيشاركان في مراسم تقام في برج المراقبة الجوية لمطار أتاتورك، حيث ستقلع آخر طائرة ركاب للخطوط التركية متوجهة إلى سنغافورة وعلى متنها 350 راكباً.

وستبدأ عملية الإنتقال الكبير من مطار أتاتورك إلى مطار إسطنبول غدًا الساعة الخامسة مساءً بالتوقيق المحلي، وستنتهي في الساعة العاشرة صباحًا من يوم السبت المصادف 6 نيسان، وبذلك سيتم غلق المطار تماماً أمام الرحلات التجارية.

وستستمر الملاحة العامة، وأعمال الصيانة، ورحلات طائرات شحن البضائع، والطائرات الخاصة والحكومية باستخدام مطار أتاتورك الدولي.

و تماشيا مع إعلان سابق للرئيس أردوغان، تتواصل بذل الجهود لتحويل جزء من مطار أتاتورك إلى حديقة عامة. وتقييم جزء منها لأغراض الملاحة الجوية.

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