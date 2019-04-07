“تويز” تعود برؤية جديدة واستراتيجية عالمية

تويز آر أص Toys“R”Us® أعيد إحياؤها وبشكل رسمي ممثلة بشركة جديدة ، وبقيادة جديدة ورؤية حديثة من أجل تطوير علاماتها التجارية الشهيرة حول العالم. فمنذ 20 يناير 2019 م، والشركة الجديدة التي تم تسميتها تي آر يو كيدز TRU Kids”” والتي تؤدي أعمالها بمسمى تي آر يو كيدز براندز TRU Kids BrandsTM أصبحت الشركة الأم لتويز آر أص Toys“R”Us®، بيبيز آر أص Babies“R”Us®، جيوفري Geoffrey® وأكثر من 20 علامة تجارية لمنتجات الأطفال والألعاب.

وسيقود ريتشارد باري شركة تي آر يو كيدز كرئيس تنفيذي لها، وهو الذي كان مدير المشتريات العالمي السابق في شركة تويز آر أص السابقة ، وسيعمل باري جنباً إلى جنب مع فريق إداري ذو خبرات كبيرة والذي سيضم ماثيو فينيجان كمدير مالي ، جيمس يونج كنائب الرئيس التنفيذي لإدارة التراخيص العالمية ومستشار قانوني عام، وجان دانييل جاتيجنول كنائب الرئيس التنفيذي للعلامات التجارية والمشتريات العالمية.

كما قامت الشركة أيضاً بتعيين مدير إدارة العلامات التجارية المخضرم يهودا شميدمان كنائب رئيس مجلس الإدارة ومستشار فيما يخص تخطيط وتنفيذ الاستراتيجية العالمية. وشميدمان هو الرئيس التنفيذي لشركة وايف هيل برتنرز Wave Hill Partners، والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سيكونشيال براندز Sequential Brands Group.

لأكثر من 70 عاماً، ظلت تويز آر أص تشارك وتحتفل بمتعة الطفولة واللعب مع الأطفال من مختلف الاعمار وظلت بيبز آر أص المقصد الرئيسي لكل الأمهات الجدد. أما الزرافة جيوفري التميمة المحبوبة لتويز آر أص لأكثر من 50 عاماً، فهي معشوقة من الأطفال وعائلاتهم في جميع أنحاء العالم.

قوة العلامة التجارية هذه مازالت مستمرة حتى الآن حيث أن تويز آر أص و بيبيز آر أص حققوا أكثر من 3 مليار دولار كمبيعات حول العالم في العام 2018 بواسطة أكثر من 900 محل ومن المتاجر الإلكترونية لأكثر من 30 دولة تعمل بها ما بين آسيا، أوروبا، أفريقيا والشرق الأوسط. وفي الولايات المتحدة، تستمر تويز آر أص و و بيبيز آر أص بالاحتفاظ بقدر كبير من ولاء وارتباط عملائها بالعلامة التجارية وذلك بوجود أكثر من 9.5 مليون متابع لها عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

“على الرغم من الجهود الحثيثة وغير المسبوقة من الجميع للحصول على حصة في السوق الأمريكي خلال موسم الإجازات الماضي، ما زالت هناك فجوة ملحوظة وطلب كبير من الزبائن على التجربة الموثوقة التي كانت توفرها علامتي تويز آر أص و بيبيز آر أص” ، صرح بذلك ريتشارد باري، الرئيس التنفيذي لتي آر يو كيدز براندز . ويضيف “توجد أمامنا فرصة العمر لكتابة الفصل الجديد من تويز آر أص من خلال إطلاق تجربة جديدة لتجزئة متعددة القنوات لعلاماتنا التجارية هنا بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، فإن حضورنا العالمي القوي يقوده فرق عمل تتسم بالشغف والخبرات الكبيرة والتي تركز مجهوداتها بنسبة 100% على تحقيق النمو “.

وأضاف عبر البيان: “وتشمل قائمة شركائنا العالميين شركة الفطيم وأبناؤه المحدودة (الإمارات العربية المتحدة)، جرين سوان (أسبانيا والبرتغال)، كيشيت- هيبرتوي المحدودة، شركة لوتي للتسوق المحدودة (كوريا الجنوبية)، شركة خدمات التسويق وتشغيل المشروعات التجارية (المملكة العربية السعودية)، تيبلز أند تويز الخاصة المحدودة (الهند)، وتويز لابوان القابضة المحدودة بالشراكة مع فونج لتجارة التجزئة المحدودة (آسيا). وستعمل الشركة بشكل وثيق مع كل واحدة من هذه الشركات من أجل توسعة الأعمال التجارية لـتويز آر أص و بيبز آر أص في أسواق كل منهم بالإضافة إلى البحث بشكل فعال عن فرص لإدخال العلامات التجارية لمناطق ودول جديدة وناشئة.” وقد عقد شركاء تي آر يو كيدز العزم على زيادة قاعدة عملاء تويز آر أص و بيبيز آر أص وتقديم تجربة أفضل لهم. يذكر أنه تم افتتاح 70 محل هذا العام في آسيا على سبيل المثال، والتوسع الكبير الحاصل في الهند وأوروبا و أيضاتطوير منصات جديدة للتجارة الإلكترونية في عدة أسواق رئيسية أبرزها في المملكة العربية السعودية.

وسيقع المقر الرئيسي لشركة تي آر يو كيدز في نيو جيرسي بأمريكا مكون من أفضل الموظفين من موظفي تويز آر أص السابقين. “لدينا فريق رائع ينحصر جل تركيزه على إعادة تويز آر أص و بيبيز آر أص بطريقة متجددة كلياً، لذا فإنه لن تمضي إجازة أخرى في الولايات المتحدة بدون هذه العلامات التجارية المحبوبة”. أضاف باري من خلال حديثه. وسيتم نشر تحديثات أخرى حول استراتيجية الأعمال والمشاريع الجديدة تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية لاحقاً.