“أو.تي.سي” الكويتية: تداولات بقيمة 5ر4 مليون دينار الأسبوع الماضي

شهدت منصة (تداولات نظام خارج المنصة) المعروف اختصارا ب(أو.تي.سي) خلال جلسات الأسبوع المنتهي يوم الخميس الماضي تداول 07ر47 مليون سهم بقيمة 5ر4 مليون دينار كويتي (نحو 85ر14 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 2ر2 مليون سهم بقيمة 3ر100 ألف دينار (نحو 99ر330 ألف دولار) عبر 26 صفقة.

وقالت شركة (الموازي دوت كوم) في تقرير لها إن شاشة الصفقات الفورية سجلت أداء إيجابيا إذ بلغ حجم التداولات نحو 12ر915 سهم بقيمة 9ر34 ألف دينار (نحو 17ر115 ألف دولار) تمت عبر 17 صفقة.

وأضافت الشركة أن الصفقات الخاصة سجلت أداء إيجابيا خلال الأسبوع إذ بلغت التداولات نحو 16ر46 مليون سهم في حين ارتفعت قيمة التداولات بنحو 5ر4 مليون دينار (نحو 85ر14 مليون دولار) تمت عبر 9 صفقات.

وابتكرت بورصة الكويت هذه المنصة التي تتسم بالمصداقية لتسهيل عملية تداول الأوراق المالية غير المدرجة من بيع وشراء وتسوية وتقاص وتميزت باستحداث موقع إلكتروني هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

وكانت عملية تداول هذه الأوراق تتم سابقا بطريقة يدوية تفتقد للشفافية إذ عانى المتداولون تخوفا من مدى جديتها وحقيقة الأسعار وصعوبة تحصيل المبالغ.