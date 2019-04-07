مالك “سبورت دايركت” يقدم 196مليون دولار ليصبح رئيساً لـ”دبينهامز”

أفادت «فاينانشيال تايمز» نقلاً عن مصدرين أن «مايك آشلي» رئيس «سبورت دايركت» قدم عرضاً بقيمة 150 مليون جنيه استرليني «196 مليون دولار» في «ديبنهامز» بشرط تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لسلسلة المتاجر البريطانية.

وقالت صحيفة صنداي تايمز في تقرير منفصل إن مالك شركة الملابس الرياضية يدرس أيضا عرض شراء بقيمة 60 مليون جنيه لشراء دبنهامز في نهاية هذا الأسبوع.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر لم تكشف هويته إنه يتم تقديم عرض رسمي من قبله وسيأتي بشروط. وحصلت دبنهامز على 200 مليون جنيه في صناديق جديدة الأسبوع الماضي ، لكنها حذرت من أن المساهمين لا يزالون يواجهون محوها ما لم يؤمّن الدعم المالي من سبورتس دايركت ، التي تملك حصة تقارب 30%.

قالت دبنهامز إن شركة «سبورت دايركت» تحتاج إما إلى تقديم عرض قوي للمجموعة ، أو تقديم تمويل للديون إذا أرادت منع وقوع دبنهامز في أيدي المقرضين. في رسالة إلى مجلس «ديبنهامز» بتاريخ 5 أبريل ، قالت «سبورت دايركت» إنها ستكون على استعداد لتأمين المجموعة بمبلغ 150 مليون جنيه استرليني نقدًا إذا تم تعيين آشلي كرئيس تنفيذي ، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز.