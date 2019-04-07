(نينتندو) تحقق 85 مليون دولار عائدات.. في الربع الأول

حققت شركة «نينتندو» اليابانية لألعاب الهواتف الذكية أرباحًا ممتازة، وأعلنت عن عائدات مميزة للربع المالي الأول حيث حقق هذا القسم 85 مليون دولار، بإرتفاع بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويعتبر هذا الربع المالي ثالث أفضل ربع مالي للقسم بعد الربع الأخير من العام الماضي، الذي تم فيه تحقيق 112.3 مليون دولار، والربع المالي الأول من العام 2017 الذي تم فيه تحقيق 106.6 مليون دولار.

وحققت ألعاب الشركة «فاير امبيليم هيروس» حوالي 46.6 مليون دولار من إنفاق اللاعبين داخل اللعبة، ولعبة «دراغيليا لوست» حققت أداءً جيدًا أيضًا مع 23.4 مليون دولار.

هذا وتبدي «نينتندو» الكثير من الإهتمام حاليًا على لعبة «دراغيليا لوست» التي لم تحقق النتائج المرجوة بشكل عام.

وبلغت عائدات شركة «نينتندو» من ألعاب الهواتف 348 مليون دولار في عام 2018، في سوق وصلت قيمته العالمية إلى 180 مليار دولار.