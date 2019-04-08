النفط يتجاوز 70 دولارا بفعل المعارك في ليبيا

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، الاثنين، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج الحالية التي تطبقها أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، والقتال في ليبيا، فضلاً عن بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش، سجل خام القياس العالمي برنت 70.62 دولار للبرميل، مرتفعاً 28 سنتا بما يعادل 0.4 % عن آخر سعر إغلاق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً، أو 0.5% إلى 63.39 دولار للبرميل.

وسجل الخامان أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر عند 70.76 و63.48 دولار على الترتيب في التعاملات المبكرة اليوم.

وبغية دعم الأسعار، اتفقت أوبك مع منتجين من خارجها علي خفض الإمدادات بواقع 1.2 مليون برميل يومياً هذا العام.