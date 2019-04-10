هدف كوري يمنح توتنهام أفضلية على مانشستر سيتي

حصل توتنهام على أفضلية التأهل إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مانشستر سيتي 1-0، في المباراة الأوروبية الأولى على ملعب توتنهام الجديد مساء الثلاثاء في ذهاب ربع النهائي.

وسجل الكوري الجنوبي سون هيونج مين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78، ويلتفي الفريقان مجددا في لقاء الإياب الأربعاء المقبل، على ملعب “الاتحاد”.

وجاء طريقة لعب الفريقين متوقعة، حيث لجأ مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوراديولا إلى طريقة اللعب 4-3-3، فلعب الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي إلى جانب الفرنسي إيميريك لابورت في عمق الخط الخلفي، بمساندة من الظهيرين فابيان ديلف وكايل ووكر، وقام الدولي البرازيلي فرناندينيو بدور لاعب الارتكاز.

ووقف الدولي الألماني إلكاي جوندوجان إلى جانب قائد الفريق، الإسباني دافيد سيلفا، في منطقة صناعة الألعاب على حساب البلجيكي كيفن دي بروين، وشغل الجزائري رياض محرز الجناح الأيمن، لينتقل سترلينج إلى الأيسر في ظل غياب البرتغالي برناردو سيلفا، وعاد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو إلى تشكيلة سيتي عقب تعافيه من الإصابة.

أما مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو، فاعتمد على طريقة اللعب ذاتها 4-3-3، فشكل الثنائي البلجيكي توبي ألديرفيريلد يان فيرتونن شراكة دفاعية في العمق، بمساندة من الظهيرين كيران تريبير وداني روز، وتناوب الثنائي هاري وينكس وموسى سيسوكو على القيام بدور لاعب الارتكاز، ما منح الدنماركي كريستيان إريكسن حرية صناعة الألعاب أو تبادل المواقع مع ديلي ألي في الثلائي الهجوم الذي تكون أيضا من سون هيونج مين وهاري كين.

أول تهديد على المرميين جاء من قبل توتنهام عندما أرسل سيسوكو تمريرة قصيرة داخل منطقة الجزاء إلى ألي الذي سددها مباشرة فوق المرمى في الدقيقة الثامنة، ورد مانشستر سيتي عبر تسديدة من سترلينج ارتدت من يد روز، واحتاج الحكم بيورن كوبيرز للاستعانة بتقنية الفيديو، قبل أن يحتسب ركلة جزاء تصدى لها أجويرو وأنقذها الحارس الفرنسي هوجو لوريس ببراعة في الدقيقة 13.

هدأت الأمور قليلا قبل أن يهدر توتنهام فرصة خطيرة في الدقيقة 24، عندما مرر إريكسن الكرة من الناحية اليسرى إلى كين الذي استدار حول نفسه وسدد مباشرة لكن الحارس البرازيلي إيديرسون تدارك الموقف، ومرت تسديدة من وينكس فوق مرمى سيتي في الدقيقة 29، ثم حاول سيتي تعويض ركلة الجزاء وأحدث دربكة أمام مرمى توتنهام قبل أن ترتد تسديدة ألي من قدم المدافع فيرتونن في الدقيقة 37.

بداية الشوط الثاني كانت لاهبة، فنقل أجويرو الكرة من اليمين إلى اليسار نحو سترلينج الذي أرسل كرة سريعة أمام المرمى أبعدها المتألق لوريس قبل أن يشتتها زميله ألديرفيربلد في الدقيقة 47، وبعدها بدقيقة واحدة شق سون طريقة في الناحية اليمنى قبل أن يسدد كرة بيسراه مرت بجانب القائم الأيمن.

وسيطر إيديرسون على تسديدة جديدة من سون في الدقيقة 50، قبل أن ترغم الإصابة كين على الخروج من الملعب بعد لعبة مشتركة مع ديلف، ليدخل مكانه الجناح البرازيلي لوكاس مورا، وهدأ الأمور قليلا بعد ذلك، رغم محاولات مانشستر سيتي المضنية أمام دفاع متماسك من توتنهام، وقام سيتي بإخراج غير الموفق أجويرو وإشراك المهاجم البرازيلي جابريال جيسوس.

وكسر ديلف الجمود بتسديدة عشوائية بعض الشيء مرت بجانب القائم البعيد في الدقيقة 73، وعلت رأسية من جيسوس عارضة توتنهام في الدقيقة 75، ثم افتتح سون التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 78، عندما لحق بكرة من إريكسن قبل أن تجتاز خط الملعب، ليعود بها داخل منطقة الجزاء متجاوزا ديلف ثم يسدد كرة مرت من تحت جسد إيديرسون إلى داخل الشباك، وسط اعتراض من لاعبي سيتي ظنا منهم أن الكرة خرجت من الملعب وهو ما أثبتت تقنية الفيديو عكسه.

وعمل توتنهام على تعديلات في صفوفه للمحافظة على الهدف، فأخرج وينكس وأشرك لاعب الوسط الكيني فكنور وانياما، ثم جاء الدور على ألي الذي شارك محله المهاجم الإسباني فرناندو يورنتي، ووصلت الكرة إلى سون في الناحية اليمنى، لكن تسديدة لاعب باير ليفركوزن السابق ذهبت نحو المدرجات.

وقام جوارديولا بتبديل مزدوج متأخر قبل النهاية بدقيقة، من خلال إشراك دي بروين وليروي ساني، دون أن يتغير الحال، وسط تألق جديد من لوريس الذي سيطر على عرضية دي بروين المنخفضة.