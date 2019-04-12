أوبر” تطلب رسميا إدراج أسهمها للاكتتاب العام في البورصة”

تقدمت «أوبر تكنولوجيز» بشكل رسمي، يوم الخميس، بطلب لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإدراج أسهمها للاكتتاب العام في البورصة، وهي خطوة من بين الأكثر ترقباً منذ طرح «فيسبوك».

ولم تكشف «أوبر» عن نطاق مستهدف لسعر سهمها، ولكن تقارير تحدثت في وقت سابق هذا الأسبوع عن أن شركة خدمات التوصيل والركوب تنوي جمع ما يقرب من عشرة مليارات دولار؛ بهدف بلوغ قيمة سوقية قدرها مائة مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أن «أوبر» جمعت 13.6 مليار دولار في شكل استثمارات خاصة، وبلغت قيمتها السوقية 76 مليار دولار في أغسطس 2018، بحسب «وول ستريت جورنال».