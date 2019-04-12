طقس الكويت: غير مستقر مع رياح نشيطة وفرصة لأمطار رعدية مصحوبة ببرد

قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي اليوم الجمعة إن البلاد تشهد طقسا غير مستقر ورياحا نشيطة مع فرصة لأمطار رعدية متفرقة مصحوبة ببرد.

وأضاف القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس وصور الرادار والأقمار الإصطناعية تظهر تأثر البلاد منذ الساعات الأولى فجر اليوم الجمعة بأمطار متفرقة ورعدية مصحوبة ببرد أحيانا في بعض المناطق مع نشاط في الرياح قد تزيد سرعتها على 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على فترات وتؤدي لارتفاع الموج أكثر من 6 أقدام.

وتوقع أن تستمر هذه الحالة خلال ال 48 ساعة المقبلة على فترات متفاوتة تبلغ ذروتها مساء اليوم والساعات الأولى من صباح غد السبت على أن تتحسن الأجواء تدريجيا مساء غد وتقل كميات السحب تدريجيا كذلك تقل فرص الأمطار على أن يمتد التحسن في الأحوال الجوية يوم الأحد المقبل.