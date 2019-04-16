مَن هي إنجي أفلاطون التي احتفى بها “غوغل”؟

سلط محرك البحث «غوغل»، اليوم (الثلاثاء)، الضوء على فنانة مصرية تدعى أنجي أفلاطون، فماذا نعرف عنها؟

وُلدت أفلاطون في عام 1924 في أحد القصور بالقاهرة، وتعد إحدى أهم الفنانات في جيل الرواد المؤسسين لحركة الفنون التشكيلية، وتلقت تعليمها في (مدرسة القلب المقدس) الفرنسية الداخلية.

وكانت أفلاطون سيدة أرستقراطية، لكنها شديدة الاهتمام بالفقراء في المجتمع المصري، خصوصاً الموجودين في الريف المصري والسجون.

وأشار الموقع إلى أن الفنانة كانت تتبع المنهج السريالي في أعمالها الفنية، ولكن بدأ توجهها الفني يتغير مع مرور الوقت وانخراطها في العمل السياسي، ودخولها السجن عام 1959 كمعتقلة سياسية.

ومن أشهر لوحات الفنانة المصرية: «جمع الذرة»، و«حاملة شجر الموز»، و«جمع البرتقال»، و«سوق الجمال»، وفقاً لما ذكره موقع الهيئة العامة للاستعلامات في مصر.

وذكر الموقع أيضاً أن الفنانة أصدرت عدّة مؤلفات منها: «80 مليون امرأة معنا» في عام 1947، و«نحن النساء المصريات» في عام 1949.

ونالت أفلاطون جوائز محلية منها جائزتان من صالون القاهرة في عامي 1956 و1957، وفقاً للموقع. وأما على المستوى العالمي، فنالت الفنانة وسام «فارس للفنون والآداب 1985 – 1986» من وزارة الثقافة الفرنسية.

وعبّر بعض المغردين عن امتنانهم بسبب تخليد «غوغل» ذكرى الفنانة الراحلة.