بعد إقصائه من دوري الأبطال.. “يوفنتوس” يخسر 400 مليون يورو من قيمته السوقية

تراجع سهم نادي كرة القدم الإيطالي «يوفنتوس فوتبول» بحوالي 22% في افتتاح بورصة ميلانو الأربعاء ليفقد حوالي 400 مليون يورو «453 مليون دولار» من قيمته السوقية بعد إقصائه من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وهبط سهم «يوفنتوس» 16.5% في تمام الساعة 11:47 صباحًا، بعدما تراجع في وقت سابق 22% لتبلغ قيمته السوقية 1.3 مليار يورو، في حين ارتفع سهم «أياكس» 7.8% لتصل قيمتها إلى 342.8 مليون يورو. وتم إقصاء «يوفنتوس» من دوري أبطال أوروبا على يد الفريق الهولندي «أياكس أمستردام» الذي فاز بهدفين مقابل هدف في تورين، في الدور الربع النهائي. وقد احتل «يوفنتوس» المركز الحادي عشر في قائمة «ديلويت» السنوية لأثرياء كرة القدم الصادرة في يناير، بإيرادات سنوية 350 مليون يورو، ليصبح أكثر الأندية الإيطالية ثراءً.