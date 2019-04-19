سلسلة “سيزر للترفيه” العالمية تستعد لطرح نفسها للبيع

أكدت صحيفة “ذا بوست” أن شركة «Caesars Entertainment» ، التي تملك سلسلة الفنادق والكازينوهات في «Harrah و Bally» تستعد لطرح نفسها للبيع هذا الأسبوع.

و تعتزم الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 24 مليار دولار، أن تعلن خلال أيام أن مجلس إدارتها قد وافق على عملية بيع وسط ضغوط من المستثمر الملياردير «كارل إيكان». وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي وافقت فيه «Caesars» أخيرًا على اقتراح الخبير بمراجعة بياناتها المالية ، على حد قول مصادر قريبة من الوضع. وقالت المصادر إن الملياردير تيلمان فيرتيتا ، صاحب شركة «هيوستن روكتس» ، دُعي مؤخرًا لإجراء العناية اللازمة باستخدام سجلات شركة الكازينو.

هذا تغيير من نوفمبر عندما تم رفض عرض الاندماج بسبب القلق بشأن قوة العرض. يضغط Iلملياردير «كارل إيكان» للبيع منذ استثماره في الشركة في فبراير ، بحصة 10% ، لكنه أصبح بسرعة أكبر مساهم في الشركة حيث جمع 28.5% من الأسهم.