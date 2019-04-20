جهاز قطر للاستثمار يشتري حصة بـ 5.6 مليار دولار بمحفظة عقارات في مانهاتن

اشترك جهاز قطر للاستثمار مع شركة Crown Acquisitions العقارية الخاصة في شراء حصة كبيرة في محفظة متاجر عقارية شهيرة في نيويورك مملوكة لشركة Vornado Realty Trust.

وجاء البيان بعد أن أعلنت Vornado أمس أنها باعت حصة في محفظة عقارات في نيويورك تقع في الجادة الخامسة (Fifth Avenue) في مانهاتن، وBroadway في تايمز سكوير مقابل حوالي 1.2 مليار دولار نقدا في اتفاق تحتفظ فيه بحصة الأغلبية في الأصول. ولم تذكر اسم جهاز قطر للاستثمار كمستثمر.

وقال جهاز قطر إنه اشترى، بالاشتراك مع شريكه Crown Acquisitions، حصة قدرها 24% في المحفظة العقارية البالغ قيمتها 5.6 مليار دولار.

وقال البيان إن محفظة الأصول تتضمن واحدة من أشهر بنايات متاجر التجزئة في نيويورك وتضم علامات تجارية من بينها MAC، Polo، Forever 21، وDisney.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، منصور إبراهيم آل محمود “هذا الاستثمار يبرز طموح جهاز قطر للاستثمار في أن يزيد بشكل كبير استثماراتنا في الولايات المتحدة على مدار الأعوام المقبلة”.

وقال البيان إن الاستثمار الذي قام به الصندوق السيادي القطري هو جزء من هدفه لزيادة استثماراته في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار في الأعوام المقبلة.

وتدير قطر، التي تأتي ثروتها من أكبر صادرات للغاز الطبيعي المسال في العالم، أصولا تبلغ قيمتها حوالي 300 مليار دولار.

وفي ديسمبر/كانون الأول، قال آل محمود لرويترز إن جهاز قطر للاستثمار يركز على الاستثمارات “التقليدية” في الغرب مثل العقارات والمؤسسات المالية وسيسًرع أيضا الاستثمار في التكنولوجيا والرعاية الصحية.