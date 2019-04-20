طرح مزايدة “سوق الزل” و”ساحة الصرافيين”

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة المالية الكويتية طرح مزايدة عامة بشأن مشروع إدارة عقار سوق الزل وساحة الصرافيين والساحة الجنوبية مدة عشر سنوات وفق الشروط المرجعية ووثائق المزايدة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت إن آخر موعد لتقديم العطاءات في مقر هيئة المشروعات سيكون في 21 شهر يوليو المقبل (تاريخ الإقفال).

وذكرت أن إجمالي المساحات للمشاريع الثلاثة طبقا للمخططات يبلغ 5ر10 ألف متر مربع مبينة أن إجمالي المساحات المعتمدة حاليا لدى بلدية الكويت ووزارة المالية لتلك الأسواق هو 6ر12 ألف مترمربع.

يذكر أن سوق الزل وساحة الصرافيين والساحة الجنوبية تقع داخل مدينة الكويت في المنطقة التجارية المركزية ضمن منطقة الأسواق التراثية القديمة بالقطع التجارية أرقام (4 و 7 و 8).