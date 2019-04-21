الكرز التركي يشق طريقه لأسواق كوريا الجنوبية

قال رئيس جمعية دعم وتطوير الأعمال بين تركيا والصين، إحسان بشر، السبت، إنّ إنتاج بلاده من الكرز سيصل أسواق كوريا الجنوبية قريبا.

وأوضح “بشر”، في حديث للأناضول من مدينة “أفيون قره حصار”، غربي تركيا، أنّ نجاح تسويق الكرز التركي في الصين على مدار السنوات الخمس الماضية ساهم في فتح أسواق جديدة.

كما أشار إلى عقد اجتماع مع جمعيات تصدير الفواكه الطازجة بمنطقة بحر إيجة، لبحث سبل الوصول إلى أسواق جديدة لمنتج الكرز.

ولفت أنّ الكرز التركي مشهور عالميا بجودته ومذاقه، وأن الإقبال عليه كبير جدًا في الصين وأوروبا.