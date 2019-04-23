“المجموعة المشتركة” تكسب حكماً ضد “الأشغال” ب ٤٨٥ ألف دينار وفوائدها

قالت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات إن محكمة التمييز حكمت في دعوى ندب خبير بخصوص مطالبات تتعلّق بالتكاليف الناشئة عن تنفيذ أعمال متنوّعة، تتعلّق بأعمال الضخ والأنفاق والوصلات والتغليف الخرساني وأعمال أخرى، خاصة بعقد تجديد شبكة المجاري الصحية لمناطق الفحيحيل والبدوية والفنطاس والمهبولة والمنقف وأبو حليفة، بإلزام وزارة الأشغال بأن تؤدي لـ «المشتركة» مبلغ 485.64 ألف دينار، والفوائد القانونية، بواقع %7 من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.

وأوضحت «المشتركة» أنه من المتوقع أن ينفذ الحكم الذي قضى بالفوائد القانونية، اعتباراً من 7 أكتوبر 2007 لغاية تاريخ الوفاء بمبلغ الدين الأصلي، موضحة أن مبلغ الفوائد يقارب 400 ألف دينار، وسيستغرق تنفيذ حكم التمييز شهراً إلى شهرين.