علاج زرع باركنسون الجديد “يعزز القدرة على المشي”

العلاج المتطور الذي يمكن أن يعيد الحركة إلى حد كبير لمن يعانون من مرض الشلل الرعاش تم الترحيب به باعتباره “أبعد من أكبر الأحلام” للباحثين.

المرضى الذين غادروا منزلهم في السابق يمشون الآن بحرية بعد تلقي التحفيز الكهربائي في العمود الفقري.

تم تطوير عملية زرع لتعزيز الإشارات المرسلة من الدماغ إلى الأطراف والعكس. وهذا يمكن المريض من المشي بشكل طبيعي ، كما يزعم الباحثون.

يعاني ربع مرضى الشلل الرعاش من صعوبة في المشي حين تبدأ الأزمة في التأثير. يبدأ البعض في التصلب على الفور حتى السقوط.

تمكن المرضى من استعادة بعض استقلالهم بعد العلاج الذي مكنهم من المشي مرة أخرى.

لكن الباحثين الكنديين الرائدين وراء هذه التقنية قالوا إن تحسين جودة الحياة للمرضى لا يمكن قياسه.

وقال البروفيسور ماندار يوغ ، من جامعة ويسترن في لندن ، أونتاريو ، إن النتائج “تتجاوز أحلامه الشديدة”. وقال لقناة بي بي سي البريطانية: “معظم مرضانا أصيبوا بالمرض منذ 15 عامًا ولم يمشوا بثقة لعدة سنوات”.

وأضاف: “بالنسبة لهم أن يتحولوا من البقاء في منزلهم ، مع خطر السقوط ، إلى أن يتمكنوا من الذهاب في رحلات إلى المركز التجاري والتمتع بالعطلات هو أمر رائع بالنسبة لي”.

قالت جيل جاردين ، 66 عامًا ، إن جودة حياتها قد تحسنت منذ تركيبها قبل شهرين. وقد ظلت السيدة جاردين في السابق تتصلب في الحال ، كما كانت تسقط مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. ومنعها فقدان الثقة اللاحق لها من السير والتمتع بريف كيتشنر ، أونتاريو ، مع زوجها ستان.

لكنها الآن تستطيع المشي بحرية لأول مرة منذ أكثر من عامين. قالت: “أستطيع المشي بشكل أفضل كثيرًا. لم أسقط منذ أن بدأت العلاج”.

“لقد منحني هذا مزيدًا من الثقة وأنا أتطلع إلى القيام بالمزيد من السير مع ستان وربما أذهب بمفردي”. المشي يتطلب أن يرسل المخ والساقين إشارات في دائرة. أولاً يخبر الدماغ الأرجل بالتحرك. ثم يستقبل إشارات عند اتخاذ خطوة ، ويقوم بدوره بإرسال إرشادات للخطوة التالية.

ويعتقد البروفيسور جوغ الآن أن مرض باركنسون يقيد الإشارات التي تعود إلى المخ – على عكس الخروج من الدماغ – مما يؤدي إلى كسر الحلقة وتجمد المرضى.

وهو يعتقد أن انفجار الكهرباء من العضو المزروع يوقظ آلية التغذية المرتدة من الساقين إلى المخ – والتي يتضاءلها المرض. قال: هذا علاج إعادة تأهيل مختلف تمامًا. كنا نظن أن مشاكل الحركة حدثت في مرضى الشلل الرعاشي لأن الإشارات من الدماغ إلى الساقين لم تكن قادرة على الوصول.

“لكن يبدو أن الإشارات التي تعود إلى المخ هي المتدهورة”

وقالت الدكتورة بيكي بورت ، من جمعية باركنسون الخيرية في المملكة المتحدة: “إذا أظهرت الدراسات المستقبلية نفس الوعد، فإن لديها القدرة على تحسين نوعية الحياة بشكل كبير، ومنح الأشخاص الذين يعانون من مرض باركنسون حرية الاستمتاع بالأنشطة اليومية.”

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