إيرادات “تويتر” تفوق التوقعات.. لنمو الطلب على الإعلانات

قفزت أسهم شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو الماضي، حيث تجاوزت إيراداتها وأعداد مستخدميها الفصلية توقعات «وول ستريت». زادت إيرادات «تويتر» بنسبة 18% على أساس سنوي، لتصل إلى 787 مليون دولار في الربع الأول من عام 2019، مدفوعة بالطلب على الإعلانات في الولايات المتحدة.

وتمكنت الشركة من تحقيق صافي أرباح بلغ 190.8 مليون دولار، ليرتفع صافي الدخل بأكثر من ثلاثة أضعاف، مدعومًا بفائدة صافية قدرها 94.3 مليون دولار.

وقالت «تويتر» في رسالة إلى المساهمين «إن الأداء المتميز للإيرادات، بالإضافة إلى انخفاض النفقات، أدى إلى ربح أفضل من المتوقع». ونما متوسط ​​المستخدمين النشطين يوميًا بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 134 مليونًا، حيث كثفت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها جهودها لمكافحة سوء السلوك على موقعها.

وارتفعت أسهم «تويتر» بنسبة 8% عند 37.17 دولار في التداول قبل السوق، وذلك بعد نشر النتائج السابق ذكرها. وقال الرئيس العالمي للابتكار في وكالة «مايندشير» جيم كريدلين: «يبدو أن هذا الجهد يؤتي ثماره مع متابعة الاستثمار الإعلاني».