رواية (بريد الليل) تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2019

فازت رواية (بريد الليل) للكاتبة اللبنانية هدى بركات اليوم الثلاثاء بالجائزة العالمية للرواية العربية 2019 في دورتها ال12 وسط حضور نخبة من المثقفين والكتاب والادباء والاعلاميين العرب.

وقال رئيس لجنة التحكيم للجائزة شرف الدين ماجدولين في تصريح صحفي على هامش حفل رسمي اقيم في ابوظبي إن رواية (بريد الليل) عبرت عن تجربة في الكتابة الروائية شديدة الخصوصية بتكثيفها واقتصادها اللغوي وبنائها السردي وقدرتها على تصوير العمق الانساني.

واضاف ماجدولين ان الكاتبة هدى بركات بفوزها عن روايتها التي صدرت عن دار الاداب ستحصل على جائزة نقدية قيمتها 50 الف دولار امريكي اضافة الى ترجمة الرواية ذاتها الى اللغة الانجليزية.

وتعتبر الجائزة العالمية للرواية العربية جائزة سنوية تختص بمجال الابداع الروائي باللغة العربية وترعى الجائزة (مؤسسة جائزة بوكر) في لندن وتقوم دائرة الثقافة والسياحة في ابوظبي بدعمها ماليا.

وعملت هدى بركات في التدريس والصحافة وتعيش حاليا في باريس حيث اصدرت ست روايات ومسرحيتين ومجموعة قصصية اضافة الى كتاب (يوميات) كما شاركت في كتب جماعية باللغة الفرنسية وترجمت اعمالها الى العديد من اللغات.

واختيرت رواية (بريد الليل) من قبل لجنة التحكيم باعتبارها افضل عمل روائي نشر بين يوليو 2017 ويونيو 2018 حيث جرى اختيارها من بين ست روايات في القائمة القصيرة لكتاب من الاردن وسوريا والعراق ولبنان ومصر والمغرب.