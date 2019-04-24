وفاة الشاعر العراقي خضير هادي عن 57 عاما

توفي الشاعر الشعبي العراقي، خضير هادي، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 57 عاماً إثر نزيف في الدماغ في أحد مستشفيات أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن “هادي توفي صباح اليوم في أحد مستشفيات أربيل، بسبب إصابته بنزيف في الدماغ”.

وخضير هادي من مواليد 1962من أشهر الشعراء الشعبيين في العراق، وعُرف بكتابته للكثير من الأغاني، للفنانين كاظم الساهر وهيثم يوسف وحاتم العراقي وغيرهم.

وألقى هادي أمام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قصيدة “خمسة زايد خمسة” عن قتلى العراق في الحرب الإيرانية العراقية، وبعد أيام من إلقائه في مجلس ضم شعراء كثرين ذكر صدام حسين قصيدته مما مكنه من الحصول على شهرة واسعة حينها.