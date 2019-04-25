الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو ينخفض إلى 339ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 304ر0 دينار في حين انخفض اليورو إلى 339ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 392ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 298ر0 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

يذكر ان أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.