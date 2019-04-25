معجم أيكيا: السر وراء أسماء منتجات المتجر السويدي الغامضة!

قراءة الكلمات السويدية الغريبة لأسماء منتجات أيكيا، هي جزء من متعة تجربة التسوق الفريدة من نوعها في أيكيا (Ikea). وفي داخل متاهة الأثاث المعبأ الأنيق، توجد مجموعة من النقوش البارزة والمطبوعة على الحوائط واللافتات. حيث تمتلك أيكيا نظامًا محددًا للغاية لتسمية منتجاتها، لدى الشركة السويدية أكثر من 12،000 منتج، ولكل منتج اسم فريد قد يبدو غريبًا وغامضًا في البداية، ولكن يوجد في الواقع نظام ثابت لإطلاق الأسماء على المنتجات.

إن كُل اسم يعني شيئًا، في كثير من الأحيان بطريقة مضحكة أو طفولية بريئة. وعندما أصبحت أيكيا شبكة متاجر عالمية، قرروا استخدام نفس الأسماء السويدية في كل مكان. وبالإضافة إلى الاستخدام العملي، أصبحت الأسماء المنتجات جزءًا مهمًا من متعة الذهاب إلى أيكيا. إنه يجعل الأمر يبدو كما لو أنه أكثر بقليل من الروح الأوروبية في المكان، وهو ما يستهوي السوق العالمية.

وهذا منطقي من وجهة نظر عقلية إدارية تنظيمية، لكنه يحرم معظم المتسوقين في دول العالم من متعة وفرحة التعرف على معنى الاسم.

كيف يعمل نظام تسمية منتجات أيكيا؟

ما لا يعرفه معظم المتسوقين هو أن أسماء تلك المنتجات الـ 12,000 تتوافق مع المنطق الداخلي الصارم الذي يقدم نظرة خاطفة على الثقافة الإسكندنافية؛ لذلك، في حين أنها قد تبدو غريبة للوهلة الأولى، فإن أسماء هذه المنتجات مألوفة جدًا هُناك كمعنى.